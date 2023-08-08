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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 2 серія дивитись онлайн - 08.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 2 серія від 08.08.2023. Агенти справедливості 2 серія 2 сезон від 08.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 2 | 08.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 2 сезон 2 серія від 08.08.2023 Наталія та Вадим шукають злочинця, який напав на хірурга Надію. Хто й навіщо атакував жінку та як вона пов’язана з Наталією Дзюбенко? Дізнайтеся про головну героїну детектива більше – дивіться Агенти справедливості 2 сезон 2 серія.

Надія йшла на роботу, коли на неї напав грабіжник. Він ударив жінку важким предметом по голові, відібрав сумочку та втік. Поліції вдалося затримати підозрюваного, проте Заза сумнівається в тому, що правоохоронці затримали ту людину. Більше того, він сумнівається в результатах експертизи. Чому? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 2 сезон 2 серія від 08.08.2023.

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