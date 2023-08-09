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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 5 серія дивитись онлайн - 09.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 5 серія від 09.08.2023. Агенти справедливості 5 серія 2 сезон від 09.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 5 | 09.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 5 серія Маргарита Соловій вирішила відзначити своє розлучення так само гучно, як колись весілля. У планах були посиденьки з подругами та річки алкоголю, але все пішло не за планом. Коли прийшли подруги, Маргарита вже була мертва. Невідомий убив її пострілом у груди. Підозри поліції відразу впали на її колишнього чоловіка. Гарік того дня неабияк напився, тому здавався найочевиднішим кандидатом на роль убивці.

У 5 серії серіалу Агенти справедливості Наталю та Вадима попросив розібратися з цією справою відомий співак. Він знав і Маргариту, і Гаріка, тому дуже сумнівається, що Гарік міг убити свою колишню дружину. Хто ж тоді справжній убивця? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 5 серія.

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