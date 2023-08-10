Серия 7 | 10.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 7 серия спектакль для детей завершился трагедией. Одного из актеров закололи рапирой прямо на сцене! Это напугало маленьких зрителей и труппу, ведь никто из актеров не ожидал такого поворота событий. Все знали о вспыльчивом характере Паши, который в тот день держал оружие в руке, но никто не ожидал от него убийства прямо на сцене.

В 7 серии сериала Агенты справедливости эта ситуация не давала покоя коллеге покойного Кирилла и Паши Андрею. Актер уверен: Пашу кто-то подставил! Но что делать, если десятки зрителей видели, как все произошло, а в гримерке Кирилла нашли записку с угрозами? Может ли Андрей быть прав? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 серия от 10.08.2023.

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