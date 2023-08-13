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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 9 серія дивитись онлайн - 13.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 9 серія від 13.08.2023. Агенти справедливості 9 серія 2 сезон від 13.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 9 | 13.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 9 серія від 13.08.2023 Вадим потрапив у неприємності. Він вирішив відпочити від роботи та з’їздити до Львова, проте розслідування наздогнало його дорогою на зустріч випускників. Дорогою виявилося, що вагон замінований! Провідниці виявили предмет, подібний до вибухівки, який заблокував виходи з вагона. Потяг вирішили пустити без зупинок, аби гальмування не спровокувало детонацію. До того ж інспектор залізниці, який був у тому ж вагоні, безвісти зник.

Вадим у 9 серії Агенти справедливості 2023 зателефонував Наталі, щоб вона допомогла вирішити цю загадку. Чи зможуть колеги на відстані запобігти катастрофі? Чи дістанеться Вадим до Львова у повній цілісті? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 9 серія.

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