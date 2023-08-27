Серия 40 | 27.08.2023 | Сезон 2

Не пропустите финальное расследование – смотрите Агенты справедливости 40 серия! На этот раз работу Наталье и Вадиму предложила Лена – бывшая одноклассница Наташи. Она попросила помочь своей знакомой, которая недавно потеряла сына. Наташа не смогла отказать школьной подруге, хотя даже не представляла себе, куда это расследование заведет! Смотрите прямо сейчас в сериале Агенты справедливости 40 серия.

Зинаида потеряла сына два месяца назад. Ничего не предвещало беды – Олег собрался на встречу, ушел из дома и не вернулся. Его нашли на улице застреленным. Занаида считает, что бывшая жена Олега Оксана может быть причастна к его убийству. Права ли Зинаида насчет бывшей невестки? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 40 серия онлайн.

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