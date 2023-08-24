Серия 39 | 24.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 39 серия на СТБ! Вадим и Наталья снова занимаются поисками похищенного ребенка. К ним обратилась за помощью владелица модного агентства, известная светская львица Ольга Гончарова. Полиция отказалась браться за это дело, поэтому Ольга решила собрать пресс-конференцию и публично заявить о произошедшем. Ольга считает, что похититель – это ее бывший муж Николай. Они расстались со скандалом, поэтому муж мог бы пойти даже на месть.

Ольга в 39 серии сериала Агенты справедливости подозревает мужа, но ни она, ни ее дочь не рассмотрели похитителя. Неизвестный схватил мальчика и унес в неизвестном направлении прямо на глазах у старшей сестры Марка. Кто украл ребенка – бывший муж Ольги или неизвестные недоброжелатели? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 39 серия от 24.08.2023.

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