Серия 38 | 24.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 38 серия от 24.08.2023 убийство произошло прямо на съемочной площадке реалити-шоу. Дмитрий Антонов, один из тех, кто работал над созданием проекта, упал с моста. В крови Дмитрия нашли значительное количество алкоголя, поэтому его смерть посчитали несчастным случаем. Дело закрыли, но коллега Димы Константин Голубев не смирился с потерей друга. В 38 серии сериала Агенты справедливости 2023 он просит Вадима и Наталью о помощи. Константин уверен, что Дмитрия убили. За день до смерти он сильно поругался со звукорежиссером. Участники проекта были готовы включиться в плетение интриг и даже на подлость ради победы, но мог ли кто-то из них пойти на убийство? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 38 серия онлайн.

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