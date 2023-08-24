Серія 38 | 24.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 38 серія від 24.08.2023 вбивство сталося прямо на знімальному майданчику реаліті-шоу. Дмитро Антонов, один із тих, хто працював над створенням проєкту, впав з мосту. У крові Дмитра знайшли значну кількість алкоголю, тому його смерть визнали нещасним випадком. Справу закрили, але колега Діми Костянтин Голубєв не змирився з втратою друга. У 38 серії серіалу Агенти справедливості 2023 він просить Вадима та Наталю про допомогу. Костянтин упевнений, що Дмитра вбили. За день до смерті він сильно посварився зі звукорежисером. Учасники проєкту були готові включитися в плетіння інтриг і навіть на підлість заради перемоги, але чи міг хтось із них піти на вбивство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 38 серія онлайн.

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