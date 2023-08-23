Серія 37 | 23.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 37 серія від 23.08.2023 38-річну Ірину Бойко знайшли мертвою у власній квартирі. Покоївка, як завжди, прийшла, щоб прибратися в квартирі, і виявила Ірину на підлозі. Жінку вдарили по голові тупим предметом, а всі прикраси із квартири винесли. Незважаючи на всі ознаки пограбування, підозри поліції впали на колишнього Ірини Валерія. За версією слідства чоловік вирішив видати вбивство за пограбування, але насправді вбив колишню на емоціях.

У 37 серії серіалу Агенти справедливості Наталія опитала сусідів Ірини. Сусідка підтвердила, що бачила Валерія в день смерті Ірини. Чи був він убивцею? Покаже розслідування! Дивіться серіал Агенти справедливості 37 серія онлайн.

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