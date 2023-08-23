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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 36 серія дивитись онлайн - 23.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 36 серія від 23.08.2023. Агенти справедливості 36 серія 2 сезон від 23.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 36 | 23.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 36 серія від 23.08.2023 на СТБ! У цій серії Наталія та Вадим шукають убивцю 20-річної студентки Олени. За офіційною версією слідства дівчина пішла на пікнік, там переборщила з алкоголем та потонула. Для поліції слідство закрите, але батько Олени не вірить у нещасний випадок. Він вирішив звернутися до детективної агенції, щоб знайти вбивцю доньки.

Батько Олени у 36 серії серіалу Агенти справедливості впевнений, що його дочка не могла втратити контроль та перепити. Крім того, на Олені була гарна сукня та високі підбори, а поліцейські вважають, що вона була на пікніку. Чи міг хтось допомогти Олені втопитися? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 36 серія від 23.08.2023.

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