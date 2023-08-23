Серія 35 | 23.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 35 серія Заза нагадав Наталі та Вадиму про стару справу. Колись Вадим писав репортаж про вбивство та зґвалтування дівчини, що сталося в селі. Тоді Вадима обурила поведінка дільничного. Було таке враження, ніби справу намагаються зам’яти. А тепер Заза просить допомогти із розслідуванням справи про вбивство цього ж дільничного! Ігоря Сиротенка проткнули вилами та пришпилили до паркану. Невже хтось із села вирішив помститися йому?

У 35 серії серіалу Агенти справедливості Заза пояснив, що не лише Вадиму не подобалася поведінка дільничного. Виявляється, він вибивав із односельців гроші, а за відмову співпрацювати міг надіслати бандитів. Його ненавиділи абсолютно всі. Хто ж із них став убивцею? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 35 серія від 23.08.2023.

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