Серія 34 | 22.08.2023 | Сезон 2

Дивіться Агенти справедливості 34 серія на СТБ! Богдан Сушко – один із експертів, які працюють разом із Наталією та Вадимом. Але цього разу він прийшов до агенції як відвідувач. Його колегу-психіатра вбили тиждень тому, і поліція все ще не розкрила цього злочину. Сергій казав Богданові, що йому погрожують, але подробиць не розкривав. Богдан навіть не думав, що побоювання друга мають під собою якийсь ґрунт, тому смерть Сергія стала для нього несподіванкою.

У 34 серії серіалу Агенти справедливості тіло психіатра знайшли у дворі власного будинку. Він затримався на роботі й повертався додому пізніше, ніж зазвичай. Невідомий ударив Сергія тупим предметом по голові. Тепер Богдан просить Вадима та Наталю знайти вбивцю його друга. Хто погрожував Сергію й зазіхнув на його життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 34 серія онлайн.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 33 серія від 22.08.2023