Серия 34 | 22.08.2023 | Сезон 2

Смотрите Агенты справедливости 34 серия на СТБ! Богдан Сушко – один из экспертов, которые работают вместе с Натальей и Вадимом. Но на этот раз он пришел в агентство как посетитель. Его коллегу-психиатра убили неделю назад, и полиция все еще не раскрыла это преступление. Сергей говорил Богдану, что ему угрожают, но подробностей не раскрывал. Богдан даже не думал, что опасения друга имеют под собой какую-то почву, поэтому смерть Сергея стала для него неожиданностью.

В 34 серии сериала Агенты справедливости тело психиатра нашли во дворе собственного дома. Он задержался на работе и возвращался домой позже обычного. Неизвестный ударил Сергея тупым предметом по голове. Теперь Богдан просит Вадима и Наталью найти убийцу его друга. Кто угрожал Сергею и покусился на его жизнь? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 34 серия онлайн.

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