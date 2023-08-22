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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 33 серия смотреть онлайн - 22.08.2023

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Серия 33 | 22.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 33 серия Юра уехал в командировку в другой город. Но не успели коллеги соскучиться по нему, как тот вышел на связь. Когда Юрий заселился в номер отеля, оказалось, что он там не один. Его «соседом» оказался труп молодого парня. Оказалось, что это один из администраторов гостиницы. Дмитрий Соколов как раз работал в вечернюю смену и должен был уйти домой в 11 вечера. Однако парню не было суждено покинуть отель.

В 33 серии сериала Агенты справедливости 2023 Юра пришел к выводу, что Дмитрия избили, задушили и потом занесли в номер. На камерах даже зафиксировали подозреваемого, но Юрий не уверен в том, что именно он совершил преступление. Поэтому Юра решил вызвать на подмогу коллег из Киева. Кто убил администратора отеля? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 33 серия от 22.08.2023.

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