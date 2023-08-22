Серия 32 | 22.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 32 серия от 22.08.2023 домработница Егора Беспалова пришла убирать в квартире и обнаружила там беспорядок и следы борьбы. Самого хозяина не было дома, но на полу горничная обнаружила пятна крови.

В 32 серии сериала Агенты справедливости бывшую жену Егора задержали по подозрению в заказном убийстве. Якобы в полицию обратился человек, которого женщина наняла в качестве киллера. Ее дочь Алина по совету адвоката обратилась к Наталье и Вадиму. Ей кажется очень странным то, что мать обвиняют в убийстве, хотя никаких доказательств ее вины нет. Найдут ли Наталья и Вадим убийцу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 32 серия от 22.08.2023.

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