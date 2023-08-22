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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 32 серія дивитись онлайн - 22.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 32 серія від 22.08.2023. Агенти справедливості 32 серія 2 сезон від 22.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 32 | 22.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 32 серія від 22.08.2023 хатня робітниця Єгора Беспалова прийшла прибирати в квартирі й виявила там безлад і сліди боротьби. Самого господаря не було вдома, але на підлозі покоївка виявила плями крові.

У 32 серії серіалу Агенти справедливості колишню дружину Єгора затримали за підозрою у вбивстві на замовлення. Нібито до поліції звернулася людина, яку жінка найняла як кілера. Її донька Аліна за порадою адвоката звернулася до Наталі та Вадима. Їй здається дуже дивним те, що матір звинувачують у вбивстві, хоча жодних доказів її вини немає. Чи знайдуть Наталя та Вадим убивцю? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 32 серія від 22.08.2023.

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