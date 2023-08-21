Серія 31 | 21.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 31 серія від 21.08.2023 Вадим та Наталя займатимуться пошуками зниклої дівчинки. Олена Романова повідомила, що у неї зникла дочка. Дівчинка була на прогулянці з нянею. Коли жінка ненадовго відволіклася, чотирирічна Даша зникла. Найбільша проблема в тому, що Олена навіть не може звернутися до поліції!

У 31 серії серіалу Агенти справедливості Олена розповіла, як в неї з’явилася Даша. Якось до неї на вулиці підійшла бездомна жінка та попросила грошей. В обмін вона запропонувала віддати свою дочку. Алкоголічка пояснила, що дитина їй не потрібна. Олені стало шкода дівчинку, якій доводиться жити в таких умовах, тож погодилася забрати її. Але документів на Дашу в Олени немає, що ускладнює пошуки. Чи зможуть Наталія та Вадим допомогти жінці повернути дитину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 31 серія від 21.08.2023.

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