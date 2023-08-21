Серия 31 | 21.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 31 серия от 21.08.2023 Вадим и Наталья будут заниматься поисками пропавшей девочки. Елена Романова сообщила, что у нее пропала дочь. Девочка была на прогулке с няней. Когда женщина ненадолго отвлеклась, четырехлетняя Даша пропала. Самая большая проблема в том, что Елена даже не может обратиться в полицию!

В 31 серии сериала Агенты справедливости Елена рассказала о том, как у нее появилась Даша. Как-то к ней на улице подошла бездомная женщина и попросила денег. В обмен она предложила отдать свою дочь. Алкоголичка объяснила, что ребенок ей не нужен. Елене стало жаль девочку, которой приходится жить в таких условиях, поэтому согласилась забрать ее. Но документов на Дашу у Елены нет, что усложняет поиски. Смогут ли Наталья и Вадим помочь женщине вернуть ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 31 серия от 21.08.2023.

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