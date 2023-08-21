Серия 30 | 21.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 30 серия от 21.08.2023 Наталья увидела толпу возле офиса и решила проверить, что произошло. Оказалось, что в мусорном баке неподалеку от здания обнаружили тело мужчины. Наталье погибший показался знакомым. Позже они с Вадимом вспомнили, что это был шеф-повар ресторана, в котором они обедали с Зазой. Известный шеф Алексей Дмитренко учился во Франции, а в Киеве открыл несколько заведений.

Вадим и Наталья в 30 серии Агенты справедливости взялись за расследование дела об убийстве повара. Полиция установила, что Алексея закололи ножом. Но кому была нужна смерть повара? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 30 серия онлайн.

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