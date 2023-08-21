Video: Агенти справедливості 2 сезон 30 серія дивитись онлайн - 21.08.2023
У серіалі Агенти справедливості 30 серія від 21.08.2023 Наталя побачила натовп біля офісу та вирішила перевірити, що сталося. Виявилося, що у сміттєвому баку неподалік будівлі виявили тіло чоловіка. Наталі загиблий здався знайомим. Згодом вони з Вадимом згадали, що це був шеф-кухар ресторану, в якому вони обідали із Зазою. Відомий шеф Олексій Дмитренко навчався у Франції, а в Києві відкрив кілька закладів.
Вадим та Наталя в 30 серії Агенти справедливості взялися за розслідування справи про вбивство кухаря. Поліція встановила, що Олексія закололи ножем. Але кому була потрібна смерть кухаря? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 30 серія онлайн.
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