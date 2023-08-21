Серія 29 | 21.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 29 серія від 21.08.2023 Наталія та Вадим шукають убивцю молодої дівчини на ім’я Світлана. До них звернувся її брат Артур. Життя Світлани здавалося майже ідеальним – мала хорошу роботу, розкішну квартиру, а два місяці тому вона вийшла заміж за коханого чоловіка.

Артур у 29 серії серіалу Агенти справедливості розповів, що його сестра боялася за своє життя. За день до смерті вона записала Артуру повідомлення, в якому попереджає, що з нею може щось трапитися. Чи знала вона про те, що її можуть вбити? За офіційною версією слідства у Світлани відмовило серце. Але чи була її смерть природною? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 29 серія від 21.08.2023.

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