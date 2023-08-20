Серія 28 | 20.08.2023 | Сезон 2

В серіалі Агенти справедливості 28 серія від 20.08.2023 в парку знаходять мертву юну дівчину в яскравій сукні. Мати Кароліни звертається за допомогою до агентства журналістських розслідувань. Слідчі припускають, що мотивом вбивства могла стати конкуренція з учасницями конкурсу краси, в якому Кароліна планувала взяти участь. І хоча керівник заходу виключає цю версію, адже запевняє, що в колективі панує доброзичливість, Вадим та Наталя так не вважають. Причиною стали свідчення інших учасниць конкурсу краси, які розказали про пекельну боротьбу подруг.

Попри те, що в Кароліни був хлопець, дівчина була закохана в іншого. Зі своєю подругою вона боролася за увагу популярного парубка з агентства. Невже псевдоподруга вирішила таким жорстоким способом позбавитися конкурентки й на подіумі, і в особистому житті? Всі питання з’ясують детективка та журналіст у серіалі Агенти справедливості 2 сезон 28 серія.

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