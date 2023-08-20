Серія 27 | 20.08.2023 | Сезон 2

Вперше детективи в серіалі Агенти справедливості 27 серія від 20.08.2023 розслідуватимуть справу про вбивство, яке сталося в їхньому агентстві. Вадим припускає, що жертвою випадково став клієнт, який завітав у їхній офіс, але замість зустрічі з детективами натрапив на грабіжника. Аби позбутися свідка злочина, зловмисник наносить чоловіку смертельні удари. Агенти справедливості 27 серія покаже, як Вадим та Наталя будуть з’ясовувати, хто винен у трагедії.

Можливо все не так, як здалося слідчим на перший погляд? Наталя має ще одну версію: чоловік дізнався якусь інформацію щодо смерті своєї сестри та хотів отримати допомогу від агентів. Але хтось не дав йому розкрити правду. Дізнайтеся, що насправді стало причиною загибелі чоловіка у серіалі Агенти справедливості.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 26 серія від 20.08.2023