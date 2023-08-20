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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 27 серия смотреть онлайн - 20.08.2023

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Серия 27 | 20.08.2023 | Сезон 2

Впервые детективы в сериале Агенты справедливости 27 серия от 20.08.2023 будут расследовать дело об убийстве, которое произошло в их агентстве. Вадим предполагает, что жертвой случайно стал клиент, который пришел в их офис, но вместо встречи с детективами наткнулся на грабителя. Чтобы избавиться от свидетеля преступления, злоумышленник наносит мужчине смертельные удары. Агенты справедливости 27 серия покажет, как Вадим и Наталья будут выяснять, кто виноват в трагедии.

Возможно все не так, как показалось следователям на первый взгляд? Наталья имеет еще одну версию: мужчина узнал какую-то информацию о смерти своей сестры и хотел получить помощь агентов. Но кто-то не дал ему раскрыть правду. Узнайте, что на самом деле стало причиной гибели мужчины в сериале Агенты справедливости.

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