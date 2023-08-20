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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 26 серия смотреть онлайн - 20.08.2023

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Агенти справедливості Серия 26 Агенты справедливости: 26 серия смотреть онлайн от 20.08.2023
Серия 26 | 20.08.2023 | Сезон 2

Агенты справедливости 26 серия от 20.08.2023 покажут историю таинственного исчезновения женщины, которая собиралась с мужем на отдых. Наталья с Вадимом увидели в этом деле две интересные детали. Первая – это психическая болезнь женщины агорафобия. Женщина панически боялась незнакомых мест и никуда бы сама не поехала. А вторая деталь – это снятое и оставленное дома обручальное кольцо, которое всегда было с пропавшей.

Подозрение падает на мужа женщины, ведь он себя ведет на удивление спокойно. Соседи подтверждают предположение следователей: супружеские отношения действительно были тяжелые. Неужели мужчина действительно как-то связан с исчезновением женщины? Смотрите ход расследования в детективном сериале Агенты справедливости 26 серия от 20.08.2023.

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