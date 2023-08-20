Серія 26 | 20.08.2023 | Сезон 2

Агенти справедливостіі 26 серія від 20.08.2023 покажуть історію таємничого зникнення жінки, яка збиралася з чоловіком на відпочинок. Наталя з Вадимом побачили в цій справі дві цікаві деталі. Перша – це психічна хвороба жінки агорафобія. Жінка панічно боялася незнайомих місць і нікуди б сама не поїхала. А друга деталь – ця знята та залишена вдома обручка, яка завжди була зі зниклою.

Підозра падає на чоловіка жінки, адже він себе веде на диво спокійно. Сусіди підтверджують припущення слідчих: подружні стосунки дійсно були важкі. Невже чоловік дійсно якось пов’язаний зі зникненням жінки? Дивіться хід розслідування в детективному серіалі Агенти справедливості 26 серія від 20.08.2023.

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