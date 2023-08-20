Серія 25 | 20.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливостіі 25 серія від 20.08.2023 журналіст та приватна детективка працюють над новою заплутаною справою. Через збіг обставин підривається потяг на залізничній станції. Всередині було знайдено машиніста та його маленьку доньку, яку він взяв з собою на роботу. Замість них мав би бути пасажирський поїзд, але час його руху було перенесено. У серіалі Агенти справедливості 25 серія Наталя під час розслідування дізнається, що потяг затримався через те, що до нього приєднували VIP-вагон. Невже цей злочинний акт планувався для іншої людини?

Поліція згодом повідомить про ще одну трагедію на залізниці. Чи будуть ці справи пов’язані? Дивіться Агенти справедливості 25 серія та дізнайтеся, чи знайдуть розслідувачі винного в злочині.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 24 серія від 20.08.2023