Серія 24 | 20.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 24 серія від 20.08.2023 в агентство звернулася дівчина, яка попросила знайти хлопця. Загвоздка в тому, що Таня знала Анатолія лише один вечір. Вони познайомилися на корпоративі, що проходив на теплоході. Там же хлопець і зник. Таня шукала його весь вечір, але не знайшла, хоч він не міг зійти на берег. Колеги жартували з Тані, що Анатолій від неї втік, але дівчина в це не вірить.

Наталія та Вадим у 24 серії серіалу Агенти справедливості сумнівалися в тому, чи варто брати цю справу, адже дівчина зовсім не знала зниклого. Однак потім вони довідалися, що Анатолія знайшли мертвим. Хтось побив хлопця та викинув його тіло у воду. Але хто з тих, хто був на теплоході, міг це зробити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 24 серія.

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