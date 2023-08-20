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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 24 серия смотреть онлайн - 20.08.2023

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Агенти справедливості Серия 24 Агенты справедливости: 24 серия смотреть онлайн от 20.08.2023
Серия 24 | 20.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 24 серия от 20.08.2023 в агентство обратилась девушка, которая попросила найти пропавшего парня. Загвоздка в том, что Таня знала Анатолия всего один вечер. Они познакомились на корпоративе, который проходил на теплоходе. Там же парень и исчез. Таня искала его весь вечер, но не нашла, хотя он не мог сойти на берег. Коллеги подшучивали над Таней, что Анатолий от нее сбежал, но девушка в это не верит.

Наталья и Вадим в 24 серии сериала Агенты справедливости сомневались в том, стоит ли брать это дело, ведь девушка совсем не знала пропавшего. Однако потом они узнали, что Анатолия нашли мертвым. Кто-то избил парня и выбросил его тело в воду. Но кто из находившихся на теплоходе мог это сделать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 24 серия.

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