Серія 23 | 20.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливостіі 23 серія від 20.08.2023 Ольга Тищенко просить знайти вбивцю її старшої сестри Вероніки. Дівчина в останній місяць життя почала чогось боятися. Їй надходили дивні дзвінки. Вероніка завжди була насторожі, але з сестрою переживаннями не ділилася. Ольга й сама якось стала свідком такого дзвінка. У слухавці лунав дитячий голос, який кликав грати.

У 23 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Ольга розповіла про те, як загинула її сестра. Вероніку знайшли у ванні, а поруч з нею плавав фен. Дівчина померла від удару струмом. Все виглядає, як самогубство чи трагічна випадковість, але Ольга в це не вірить. Перед смертю її сестрі хтось погрожував, і Ольга хоче з’ясувати, хто це був. Чи зможуть Наталія та Вадим знайти вбивцю дівчини? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 23 серії.

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