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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 22 серія дивитись онлайн - 17.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 22 серія від 17.08.2023. Агенти справедливості 22 серія 2 сезон від 17.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 22 | 17.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 22 серія Вадим добре відпочив у караоке-барі, де зустрів відому світську даму Ольгу Молчанову. Наступного дня він дізнався, що Ольгу вбили тієї ж ночі. Тіло жінки виявили в парку. Вбивця задушив її і завдав безліч колотих ран.

У 22 серії серіалу Агенти справедливості Наталія та Вадим дізналися, що у жінки був неприємний період життя. Вона готувалася до складного розлучення. Її брат Андрій розповів журналістові та слідчій, що чоловік Ольги Павло погано ставився до неї і тому вона зважилася на розлучення. Андрій підозрює Павла у вбивстві дружини. Чи правий він? Покаже розслідування в серіалі Агенти справедливості 22 серія від 17.08.2023.

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