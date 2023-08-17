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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 22 серия смотреть онлайн - 17.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 22 серия от 17.08.2023. Агенты справедливости 22 серия 2 сезон от 17.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 22 | 17.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 22 серия Вадим хорошо отдохнул в караоке-баре, где он встретил известную светскую даму Ольгу Молчанову. На следующий день он узнал, что Ольгу убили той же ночью. Тело женщины обнаружили в парке. Убийца задушил ее и нанес множество колотых ран.

В 22 серии сериала Агенты справедливости Наталья и Вадим узнали, что у женщины был неприятный период в жизни. Она готовилась к сложному разводу. Ее брат Андрей рассказал журналисту и следовательнице, что муж Ольги Павел плохо к ней относился и поэтому она решилась на развод. Андрей подозревает Павла в убийстве жены. Прав ли он? Покажет расследование в сериале Агенты справедливости 22 серия от 17.08.2023.

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