Серия 22 | 17.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 22 серия Вадим хорошо отдохнул в караоке-баре, где он встретил известную светскую даму Ольгу Молчанову. На следующий день он узнал, что Ольгу убили той же ночью. Тело женщины обнаружили в парке. Убийца задушил ее и нанес множество колотых ран.

В 22 серии сериала Агенты справедливости Наталья и Вадим узнали, что у женщины был неприятный период в жизни. Она готовилась к сложному разводу. Ее брат Андрей рассказал журналисту и следовательнице, что муж Ольги Павел плохо к ней относился и поэтому она решилась на развод. Андрей подозревает Павла в убийстве жены. Прав ли он? Покажет расследование в сериале Агенты справедливости 22 серия от 17.08.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 21 серия от 17.08.2023