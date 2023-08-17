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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 21 серия смотреть онлайн - 17.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 21 серия от 17.08.2023. Агенты справедливости 21 серия 2 сезон от 17.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 21 | 17.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 21 серия от 17.08.2023 в агентство пришла неожиданная посетительница – сестра Наташи Ира. Друг ее сына Олег погиб при странных обстоятельствах. Мальчик или спрыгнул с крыши, или его столкнули. Его тело обнаружили возле многоэтажки. На мальчике не было обуви, что показалось полиции странным. Поведение Олега никак не говорило о суицидальных наклонностях. Ира не верит в версию о самоубийстве, ведь Олег был очень позитивным ребенком.

В 21 серии сериала Агенты справедливости 2023 Ира боится и за жизнь своего сына тоже. Витя почему-то говорит, что он будет следующим, а в смерти Олега винит себя. Ни на какие вопросы матери парень не отвечает. Угрожает ли что-то подростку? Смотрите в сериале Агенты справедливости 21 серия от 17.08.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 20 серия от 17.08.2023

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