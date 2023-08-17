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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 21 серія дивитись онлайн - 17.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 21 серія від 17.08.2023. Агенти справедливості 21 серія 2 сезон від 17.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 21 | 17.08.2023 | Сезон 2

 

У серіалі Агенти справедливості 21 серія від 17.08.2023 в агентство прийшла несподівана відвідувачка – сестра Наташі Іра. Друг її сина Олег загинув за дивних обставин. Хлопчик чи зістрибнув з даху, чи його зіштовхнули. Його тіло виявили біля багатоповерхівки. На хлопцеві не було взуття, що здалося поліції дивним. Поведінка Олега ніяк не говорила про суїцидальні нахили. Іра не вірить у версію про самогубство, адже Олег був дуже позитивною дитиною.

У 21 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Іра боїться і за життя свого сина теж. Вітя чомусь каже, що він буде наступним, а в смерті Олега звинувачує себе. На жодні запитання матері хлопець не відповідає. Чи загрожує щось підліткові? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 21 серія від 17.08.2023.

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