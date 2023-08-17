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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 20 серія дивитись онлайн - 17.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 20 серія від 17.08.2023. Агенти справедливості 20 серія 2 сезон від 17.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 20 | 17.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Агенти справедливості 20 серія на СТБ! У цій серії до Наталі та Вадима звернувся син відомого актора Лева Шатрова Ілларіон. Його батько зник за загадкових обставин. Ілларіон вважав, що його батько живе в будинку для людей похилого віку, однак у пансіоні сказали, що Лев уже півроку там не живе – він повернувся до своєї міської квартири. Ілларіон поїхав туди, але там його зустріла чужа жінка. Вона стверджує, що купила цю квартиру.

У 20 серії серіалу Агенти справедливості Ілларіону зателефонував невідомий і сказав, що він має приїхати, якщо хоче застати батька в живих. Чоловікові довелося терміново прилетіти з Іспанії додому, проте він гадки не має, де йому тепер шукати батька. Куди він зник? Покаже серіал Агенти справедливості 20 серія від 17.08.2023.

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