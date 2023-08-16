Серія 19 | 16.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 19 серія від 16.08.2023 Наталія та Вадим попри свої принципи взялися за справу про викрадення дитини. Зазвичай вони просять звернутися до поліції, бо приватні детективи не займаються такими справами. Але цього разу Олена, мати викраденої дівчинки, дуже просила зробити виняток. Викрадачі погрожують вбити її дочку, якщо вона звернеться до поліції.

У 19 серії серіалу Агенти справедливості Наталія та Вадим погодилися допомогти Олені та Денису. Чоловік Олени Денис – не біологічний батько зниклої дівчинки, але любить її, як рідну. І він підозрює, що рідний батько Карини може мати відношення до її викрадення. Чи вдасться врятувати дитину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 19 серія.

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