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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 18 серія дивитись онлайн - 16.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 18 серія від 16.08.2023. Агенти справедливості 18 серія 2 сезон від 16.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 18 | 16.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 18 серія від 16.08.2023 до Вадима та Наталі звернулася дівчина, яка шукає вбивцю своєї подруги. Оксану знайшли в парку з ножовою раною в горлі. Поліція дійшла висновку, що дівчину вбили грабіжники. Мілі ця версія видалася неправдоподібною, тому вона вирішила звернутися в агентство журналістських розслідувань.

У 18 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Міла стверджує, що її подругу хтось переслідував. Оксана мала багато шанувальників, і хтось із них незадовго до смерті дівчини надіслав дивний подарунок – квіти з чорною стрічкою. Хто загрожував Оксані? Чому біля неї були камери спостереження? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 18 серія онлайн.

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