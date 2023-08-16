Серія 18 | 16.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 18 серія від 16.08.2023 до Вадима та Наталі звернулася дівчина, яка шукає вбивцю своєї подруги. Оксану знайшли в парку з ножовою раною в горлі. Поліція дійшла висновку, що дівчину вбили грабіжники. Мілі ця версія видалася неправдоподібною, тому вона вирішила звернутися в агентство журналістських розслідувань.

У 18 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Міла стверджує, що її подругу хтось переслідував. Оксана мала багато шанувальників, і хтось із них незадовго до смерті дівчини надіслав дивний подарунок – квіти з чорною стрічкою. Хто загрожував Оксані? Чому біля неї були камери спостереження? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 18 серія онлайн.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 17 серія від 16.08.2023