Серия 18 | 16.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 18 серия от 16.08.2023 к Вадиму и Наталье обратилась девушка, которая ищет убийцу своей подруги. Оксану нашли в парке с ножевой раной в горле. Полиция пришла к выводу, что девушку убили грабители. Миле эта версия показалась неправдоподобной, поэтому на решила обратиться в агентство журналистских расследований.

В 18 серии сериала Агенты справедливости 2023 Мила утверждает, что ее подругу кто-то преследовал. У Оксаны было много поклонников, и кто-то из них незадолго до смерти девушки прислал странный подарок – цветы с черной лентой. Кто угрожал Оксане? Почему у нее возле квартиры были камеры наблюдения? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 18 серия онлайн.

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