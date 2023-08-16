Серия 17 | 16.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 17 серия от 16.08.2023 Наталья начала встречаться с мужчиной, а потом узнала от Вадима, что он погиб. Журналист собирался написать статью про странное убийство. Мужчину перед смертью кастрировали. Вадим показал Наталье фото жертвы, и та узнала своего нового знакомого. Владимир говорил ей, что поедет в командировку в Прагу, а потом исчез. Из-за чего убили мужчину и какие тайны он скрывал? Узнайте в сериале Агенты справедливости 17 серия.

Наталья узнала, что была не единственной женщиной, которая считала Владимира близким другом. Почему девушки велись на его обаяние, переписывали на него квартиры и отдавали огромные суммы денег? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 17 серия от 16.08.2023.

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