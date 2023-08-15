Серия 16 | 15.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 16 серия произошло громкое убийство известного шоумена. Николая Кудряшова обманаружили мертвым в собственной квартире. В последнее время он часто оказывался в эпицентре скандалов. После смерти жены Николай ввязался в продолжительную борьбу с ее отцом за опекунство над сыном. Четырехлетний Никита жил вместе с папой, а помогала Николаю с сыном няня Ирина, которая жила на той же лестничной площадке, что и отец с сыном.

В 15 серии сериала Агенты справедливости Ирина заподозрила неладное, когда услышала плач Никиты. Она ждала, что Николай успокоит сына сам, но мальчик продолжал плакать, поэтому девушка решила помочь. Она обнаружила тело Николая и вызвала полицию. Ирина уверена: тесть Николая причастен к убийству. Права ли она? Смотрите в сериале Агенты справедливости 15 серия от 16.08.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 15 серия от 15.08.2023