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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 16 серія дивитись онлайн - 15.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 16 серія від 15.08.2023. Агенти справедливості 16 серія 2 сезон від 15.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 16 | 15.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 16 серія сталося гучне вбивство відомого шоумена. Миколу Кудряшова виявили мертвим у власній квартирі. Останнім часом він часто опинявся в епіцентрі скандалів. Після смерті дружини Микола вплутався в тривалу боротьбу з її батьком за опікунство над сином. Чотирирічний Микита жив разом із татом, а допомагала Миколі із сином нянька Ірина, яка жила на тому ж сходовому майданчику, що й батько із сином.

У 15 серії серіалу Агенти справедливості Ірина запідозрила недобре, коли почула плач Микити. Вона чекала, що Микола заспокоїть сина сам, але хлопчик продовжував плакати, тож дівчина вирішила допомогти. Вона виявила тіло Миколи та викликала поліцію. Ірина впевнена: тесть Миколи причетний до вбивства. Чи права вона? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 16 серія від 15.08.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 15 серія від 15.08.2023

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