Серія 15 | 15.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 2 сезон 15 серія Наталія та Вадим шукають убивцю Руслани, яку застрелили у власній квартирі. Дівчина працювала пакувальницею товару, жила сама. Сусідка Ольга час від часу просила її посидіти із сином. Коли Ольга вкотре прийшла до Руслани, щоб забрати 6-річного Андрія, вона виявила дівчину, що лежить на підлозі з вогнепальним пораненням у груди.

У 15 серії серіалу Агенти справедливості 2 сезон Ольга прийшла по допомогу до журналістської агенції, бо боїться за життя сина. Хлопчик мимоволі став свідком убивства. Він чув, як якийсь чоловік розмовляв із Русланою, а потім сховався в шафу. Більше він нічого матері не розповів, бо був надто наляканий. Ольга просить Наталю та Вадима взятися за справу, але не залучати до розслідування поліцію. Чи погодяться вони на це задля безпеки хлопчика? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 2 сезон 15 серія від 15.08.2023.

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