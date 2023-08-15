Серия 15 | 15.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 2 сезон 15 серия Наталья и Вадим ищут убийцу Русланы, которую застрелили в собственной квартире. Девушка работала упаковщицей товара, жила одна. Соседка Ольга время от времени просила ее посидеть с сыном. Когда Ольга в очередной раз пришла к Руслане, чтобы забрать 6-летнего Андрея, она обнаружила девушку лежащей на полу с огнестрельным ранением в грудь.

В 15 серии сериала Агенты справедливости 2 сезон Ольга пришла за помощью в журналистское агентство, потому что она боится за жизнь сына. Мальчик невольно стал свидетелем убийства. Он слышал, как какой-то мужчина разговаривал с Русланой, а потом спрятался в шкаф. Больше он ничего матери не рассказал, потому что был слишком напуган. Ольга просит Наталью и Вадима взяться за дело, но не привлекать к расследованию полицию. Согласятся ли они на это ради безопасности мальчика? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 2 сезон 15 серия от 15.08.2023.

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