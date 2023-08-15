Серия 14 | 15.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 14 серия новое дело нашло Наталью в салоне красоты. Следовательница пришла к косметологу, но так и не попала на прием. Она услышала крик ужаса и пошла посмотреть, что случилось. Наталья и работники салона увидели жуткую картину – девушку, которая истекла кровью в кабинке солярия. Наташа такого никогда не видела: у жертвы не было ран на теле, а кровь шла из глаз и ушей.

В 14 серии сериала Агенты справедливости Наталья и Вадим решили взяться за это дело. Через полицию они узнали, что у Жанны были проблемы с наркотиками, но она лечилась и мечтала о карьере актрисы. Была ли ее смерть результатом передозировки или же кто-то убил ее? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 14 серия онлайн.

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