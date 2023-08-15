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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 14 серія дивитись онлайн - 15.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 14 серія від 15.08.2023. Агенти справедливості 14 серія 2 сезон від 15.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 14 | 15.08.2023 | Сезон 2

У серіалу Агенти справедливості 14 серія нова справа знайшла Наталю в салоні краси. Слідча прийшла до косметолога, але так і не потрапила на прийом. Вона почула крик жаху й пішла подивитись, що сталося. Наталя та працівники салону побачили моторошну картину – дівчину, яка спливла кров’ю в кабінці солярію. Наташа такого ніколи не бачила: жертва не мала ран на тілі, а кров йшла з очей і вух.

У 14 серії сераїлу Агенти справедливості Наталія та Вадим вирішили взятися за цю справу. Через поліцію вони дізналися, що Жанна мала проблеми з наркотиками, але вона лікувалася й мріяла про кар’єру актриси. Чи була її смерть результатом передозування чи хтось убив її? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 14 серія онлайн.

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