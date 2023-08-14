Серія 13 | 14.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 13 серія від 14.08.2023 Вадим збирався зустрітися зі своєю подругою Алісою відразу після відрядження. Дівчина дзвонила йому і просила про особисту зустріч, щоб обговорити якусь «не телефонну тему». Коли Вадим повернувся, Аліса не відповідала на дзвінки. А потім до офісу журналістської агенції нагрянула поліція.

У 13 серії серіалу Агенти справедливості Вадима підозрюють у вбивстві Аліси! Дівчину зарізали у власному будинку, а на знарядді вбивства виявили відбитки пальців Зоріна. Вадим розуміє, що його підставили, і тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Чи зможе Наталія довести невинність напарника? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 13 серія онлайн.

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