Серія 12 | 14.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 12 серія справа сама знайшла Вадима, коли він відпочивав після роботи. Журналіст дивився футбол у кафе, коли став свідком моторошного нападу в дівчини за сусіднім столиком. Вона почала битися в судомах, з рота в неї пішла піна, і дуже скоро муки нещасної скінчилися.

Вадим у 12 серії детектива Агенти справедливості не роздумував, брати йому цю справу чи ні. Він одразу вирішив поговорити зі зведеним братом дівчини, який сидів за нею за столиком у той момент. Брат і сестра обговорювали питання, пов’язані зі спадщиною. Виявилося, що загибла Світлана мала види на будинок, який заповідали її братові. Невже він вирішив її отруїти? Чи хлопця підставили? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 12 серія онлайн.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 11 серія від 14.08.2023