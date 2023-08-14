Серія 11 | 14.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 11 серія вбили друга Вадима Антона Грачова. Журналіст напередодні зустрічався зі своїм товаришем із приводу його нової книги. Антон попросив Вадима стати співавтором детективу. У письменника є ідея сюжету, але не вистачає практичного досвіду, щоб прописати лінії з підозрюваними. Вадима зацікавила пропозиція друга, тож він домовився з ним зустрітися та обговорити майбутню книгу.

В 11 серії детектива Агенти справедливості Вадим приїхав до Антона додому й дізнався, що письменника вбили, заколовши звичайною ручкою. Хто це міг зробити? І чи пов’язаний сюжет детектива Антона з його смертю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 11 серія онлайн.

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