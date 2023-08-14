Серия 11 | 14.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 11 серия убили друга Вадима Антона Грачева. Журналист накануне встречался со своим товарищем по поводу его новой книги. Антон попросил Вадима стать соавтором детектива. У писателя есть идея сюжета, но не хватает практического опыта, чтобы прописать линии с подозреваемыми. Вадима заинтересовало предложение друга, поэтому он договорился с ним встретиться и обсудить будущую книгу.

В 11 серии детектива Агенты справедливости Вадим приехал к Антону домой и узнал, что писателя убили, заколов обычной ручкой. Кто мог это сделать? И был ли связан сюжет детектива Антона с его смертью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 11 серия онлайн.

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