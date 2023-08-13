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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 10 серия смотреть онлайн - 13.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 10 серия от 13.08.2023. Агенты справедливости 10 серия 2 сезон от 13.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 10 | 13.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 10 серия Наталья и Вадим расследуют дело об убийстве олимпийского чемпиона, обладателя золота в беге на длинные дистанции. Сергея Фролова доставили в больницу с приступом жутких судорог. Несмотря на все усилия врачей, спортсмен скончался. Его сестра Даша не верит в то, что ее брат мог умереть от столбняка. Ей уже неделю не отдают тело и не дают никаких результатов экспертизы. Для Даши Сергей был единственным близким человеком, ведь брат и сестра росли без родителей.

В 10 серии сериала Агенты справедливости Даша рассказала журналисту и следовательнице о главной странности, которая натолкнула ее на мысль о неслучайности смерти ее брата, а именно – его опустошенные банковские счета. Кто и зачем убил бегуна? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Агенты справедливости 10 серия от 13.08.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 9 серия от 13.08.2023

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